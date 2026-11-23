Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit. Önce 4. hakemin elini sıktım. Saha içine girerken, yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Ardından devam ettim. Arkamı döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şok oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum. İçeri girdikten sonra hakemle konuştum. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık' dedi.

TÜRK FUTBOLUNA ZARAR

Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım ben. Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey varsa, Ali Şansalan da çıkabilir."

TEŞEKKÜR ETTİM

Hakeme karşı farklı bir söyleminin olmadığını belirten Okan Buruk, "Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de G.Saray'ın teknik direktörüyüm. Eğer bir cezayı hak ediyorsam, zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse, ceza almamam gerekiyor. 'Teşekkürler hocam, sağ ol diyorum' ve geçiyorum. Bunun dışında başka bir şey yok" dedi.