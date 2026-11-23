Galatasaray'ın son yıllarda Süper Lig'e uyguladığı dominasyonun altında büyük bir konsantrasyon bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-23 sezonundan itibaren her yıl şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar sezon başlangıçlarından işi sıkı tutuyor. G.Saray, sadece Okan Buruk'un göreve başladığı ilk sezon olan 2022-23'te başlarda zorlandı ancak şampiyonluğu almasını bildi. Kalan bütün sezonlarda, harika bir başlangıç yapan ve ilk haftalarda zirveye kurulan G.Saray, bu sezon da aynı tarifeyi uyguluyor.

EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEM

Süper Lig'de ilk 12 haftalar itibariyle G.Saray en başarısız dönemi olan 2022- 23 sezonunda 24 puan toplayabildi. Bir yıl sonra bu süreyi 31 puanla tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, 2024-25'te ise 34 puanla zirve yaptı. 2025-26 sezonunun ilk 12 haftasını 29 puanla yine lider olarak tamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 31 puana ulaşarak rakiplerine fark atmayı başardı. Okan Buruk, en parlak ikinci dönemini yinelerken, bu sürede attığı 29 golle de en skorer ikinci dönemine ulaştı. G.Saray sezona başladığı gibi aynı ciddiyetle sonuna kadar gitmeyi sürdürüyor.