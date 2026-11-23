Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan kayıp aslan olayının ardından gündeme geldi. Uskumruköy'de görülen aslanın sahibinin deneyimli savunmacı olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada yayılırken futbolcunun nerede yaşadığı da merak konusu oldu. Peki, Abdülkerim Bardakcı nerede oturuyor, Sarıyer'de mi yaşıyor? Kayıp aslanın sahibi Abdülkerim Bardakcı mı? İşte ayrıntılar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEREDE OTURUYOR?

Galatasaray'ın milli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'nın İstanbul'un Sarıyer ilçesinde evi bulunduğu basına yansıdı. Ancak futbolcunun güncel ikamet adresine ilişkin kamuoyuna doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Bardakcı'nın Sarıyer'de yürütülen aslan arama çalışmaları sırasında bölgede bulunduğuna ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN ASLANI MI KAÇTI?

22 Kasım 2026 Pazar günü Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıması üzerine ekipler harekete geçti.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede Abdülkerim Bardakcı'nın görülmesi, sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Ancak Bardakcı, basın mensuplarına verdiği röportajda iddialara yanıt verdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN ASLAN AÇIKLAMASI

Milli futbolcu, 23 Kasım'da Aston Villa karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda konuyla ilgili konuştu.

Bardakcı, "Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum." ifadelerini kullanarak iddialara esprili bir yanıt verdi.

USKUMRUKÖY MUHTARI İDDİALARA NE DEDİ?

Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst canlı yayınında Abdülkerim Bardakcı hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

Üst, futbolcunun olay yerinin yakınında bulunması nedeniyle görüntülere yansıdığını belirterek aslanın Bardakcı'ya ait olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

SARIYER'DEKİ KAYIP ASLAN BULUNDU MU?

İstanbul Valiliği, 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy'de bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığını duyurdu.

23 Kasım öğleden sonra itibarıyla hayvanın yakalandığına ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Aslanın kime ait olduğu ise henüz resmî olarak belirlenmedi.