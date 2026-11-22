Okan Buruk fark yarattı! Yeni rekor...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında alınan 2-1'lik Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim'in 41 maçlık rekorunu geride bırakarak kulüp tarihine geçti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 11:15
Takvim'in haberine göre; Bu başarıyla Fatih Terim'e ait olan 41 maçlık rekoru kıran Okan Buruk kulüp tarihine adını yazdırdı.
Buruk ayrıca meslektaşı Nenad Bjelica'ya karşı kazanarak yabancı teknik adamlara karşı kazanma serisini de 22 maça çıkardı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında toplamda çıktığı 219 maçta 156 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı.
Okan Buruk, bu istatistiklerle beraber takımının başında 2.27'lik puan ortalaması yakalamayı başardı.
Başarılı teknik adam, Galatasaray ile bu sezon ise toplamda 16 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ederek 2.31'lik puan ortalamasını yakaladı.
1 Temmuz 2022 tarihinden beri Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmayı başardı.
Buruk'un Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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