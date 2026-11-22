Torreira’nın gol vuruşu öncesinde Abdülkerim Bardakcı’nın Samsunspor kalecisinin önünde bulunması ve eğilmesi dikkat çekti. Hakem hocaları, pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Maçın 4. dakikasında Galatasaray, sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topu önünde bulan Lucas Torreira, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak golün ardından pozisyondaki olası ofsayt durumu tartışma konusu oldu. Gol sırasında Abdülkerim Bardakcı'nın Samsunspor kalecisinin önünde bulunması dikkat çekti. Pozisyonun tekrar görüntülerinde Abdülkerim'in kalecinin görüş açısını etkileyip etkilemediği tartışıldı. Özellikle savunma oyuncusunun gol anındaki konumu, ofsayt değerlendirmesi açısından gündeme geldi.