Galatasaray, Victor Osimhen'in yokluğunda Samsunspor karşısında orta sahasındaki yıldızlarıyla sonuca gitti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarıkırmızılılar, henüz 4'te Lucas Torreira'nın attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Aleksey Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Singo topu içeri çevirdi, karambolde 30 yaşındaki Uruguaylı yıldız, topu ağlara gönderdi. Torreira, bu sezonki ilk golünü de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kaydetmişti. O karşılaşmada 1 de asist yapmıştı.

YUNUS KLASINI KONUŞTURDU

Galatasaray'da ikinci yarıda sahen alan isim ise Yunus Akgün oldu. 53. dakikada Samsunspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Sara, pasını şık bir şekilde ceza yayının sağından savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e verdi. Ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan 26 yaşındaki yıldız orta saha, yaptığı aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan tecrübeli hücumcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

Süper Lig kariyerindeki en erken golü Samsunspor filelerine gönderen Lucas Torreira'nın (03.45), bu sezon kaydettiği iki gol de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda geldi. Daha önce de ilk golünü Başakşehir'e atmıştı.

ASİST MAKİNESİ GABRİEL SARA

Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetinde Gabriel Sara da önemli bir katkı sağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha, 53. dakikada Yunus Akgün'ün skoru 2-0'a getiren golünde çok şık bir pasla Süper Lig'deki 6. asistini yaptı. Sara, Süper Lig'de asist krallığında da Trabzonsporlu Ernest Muçi ile zirveyi paylaştı. Sarı-kırmızılılarda oynadığı son 3 maçta, 4 asiste imza atan sambacı maestro, bu sezon forma giydiği toplam 16 karşılaşmada 2 gol, 7 asist katkısı sağlamayı başardı.

4 YILDIZ FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'da Samsunspor karşısında 4 yıldız isim sakatlıkları nedeniyle oynamadı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen, Leao, Jakobs ve Sallai, sakatlıklarından dolayı maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sara ve Deniz Gül'ü ilk 11'de sahaya sürdü.