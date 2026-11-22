Milli araya Amed galibiyetiyle giren Galatasaray, ara dönüşünde Samsunspor'u konuk etti. Osimhen, Leao, Davinson, Sallai ve Jakobs gibi birbirinden önemli yıldızlarından yoksun olarak sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Cimbom, 4'üncü dakikada Torreira'nın golüyle öne geçti. Farkı artırmak için şanslar yakalasa da değerlendiremeyen Aslan, kalesinde de büyük tehlikeler yaşadı ancak Samsun golü atamadı ilk yarı G.Saray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

TARİHİ BİR REKOR KIRDI

53'te G.Saray, Yunus'la farkı ikiye çıkardı. 57'de Bayo, Samsun'u umutlandırdı. Sonrasında ise Karadeniz ekibi, G.Saray kalesini çok zorladı ancak 5 net pozisyonda kaleci Uğurcan'a takıldı. Sarıkırmızılılar, ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyetle Aslan, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 42 maça çıkardı ve tarihi bir rekor kırdı. 31 puanla zirvedeki yerini perçinleyen G.Saray, haftayı zirvede kapattı. Okan Buruk'un öğrencileri, iç sahadaki bu süreçte 34 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

WINNER

Galatasaray, Samsunspor maçının ardından gelen iç saha rekoruyla alakalı resmi hesabından, "Winner, Okan Buruk ve Aslanlarımızdan bir rekor daha... 42 maçlık iç saha yenilmezlik serisi ile kulüp tarihimizin en uzun serisini elde ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

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Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi. (19G, 3B)