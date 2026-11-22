Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor mücadelesinin ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 53 yaşındaki çalıştırıcının ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin sebebi ise hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmaması... Şansalan, maç sonu kendisini tebrik etmeyen Buruk'u ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Okan Buruk, Galatasaray'ın önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacağı derbide yedek kulübesinde yer alamayacak. Bu durumla ilgili konuşan, sportif AŞ başkan Vekili, Maruf Güneş, "Hocamız orta hakemin elini sıkmıyor. hakem de bilinç altında Beşiktaş maçı olduğu için ihraç etti. Hocamız 'ben ne yaptım sana' diyor. 'Savunmanı yazarsın' dedi hakem. Burası egolarını tatmin etmek isteyen kişlerin yeri değildir" dedi.

Okan Buruk, maç sonu çıkış koridorunda "Yandaki hakemin elini sıktım, oradan oyunculara gittim. Böyle bir kural yok. Neden kırmızı kart gördüm anlamadım" dedi.