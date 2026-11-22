Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli arada yaşanan sakatlıklar nedeniyle Samsun karşısında önemli değişiklikler yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Davinson'un yerine sağ bek Singo'yu stopere çekti. Singo'nun stopere geçmesi ve Sallai'nin de sakat olmasından dolayı 53 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bekte Kaan Ayhan'ı görevlendirdi. Bu sezon ikinci kez bir mücadelede şans bulan Kaan Ayhan, tam 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, en son geçen sezonun son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine 11 başlamıştı. Tecrübeli oyuncu, 90 dakika sahada kalsa da oynadığı oyunla eleştirilerin odağına oturdu ve 6.4 reytingle de Galatasaray'ın Samsun karşısındaki en kötü performans gösteren ismi oldu.