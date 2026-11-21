Galatasaray'da Samsunspor karşılaşması öncesinde Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un sakatlıkları teknik heyetin planlarını etkiledi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcunun MR sonuçlarını açıklarken tedavi süreçlerinin başladığını duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadelede forma giyemeyecek iki oyuncunun Aston Villa ve Beşiktaş maçlarındaki durumları da merak ediliyor. Peki, Sallai ve Jakobs Samsunspor maçında neden yok, sakatlıkları ne? Kaç hafta sahalardan uzak kalacaklar? İşte ayrıntılar...

SALLAI VE JAKOBS SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın 20 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un MR tetkiklerinde orta düzeyde kas zorlanması ve kanama tespit edildi.

A Spor'un haberine göre iki futbolcu, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ROLAND SALLAI'NİN SAKATLIĞI NE?

Macaristan Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesinde ısınma sırasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Roland Sallai'nin MR tetkikleri tamamlandı.

Macar futbolcunun sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Galatasaray, Sallai'nin tedavisine başlandığını açıkladı.

ISMAIL JAKOBS'UN SAKATLIĞI NE?

Ismail Jakobs ise Galatasaray'ın son antrenmanındaki şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hissetti.

Acıbadem Hastanesi'nde MR tetkikleri gerçekleştirilen Senegalli futbolcunun sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Jakobs'un tedavi süreci başlatıldı.

SALLAI VE JAKOBS KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

İki futbolcunun da tedavisi devam ederken Galatasaray tarafından kesin bir sahalara dönüş tarihi açıklanmadı.

Sallai ve Jakobs'un ne kadar süre forma giyemeyeceği, tedaviye verecekleri yanıt ve yapılacak sağlık değerlendirmelerine göre netleşecek.

ASTON VILLA VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA OYNAYACAKLAR MI?

A Spor'un aktardığı bilgilere göre Roland Sallai'nin 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına ve Beşiktaş derbisine yetişmesi zor görünüyor.

Ismail Jakobs'un da Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

İki oyuncunun söz konusu maçlardaki durumuna ilişkin henüz kesin bir kulüp açıklaması bulunmuyor.

GALATASARAY'DA DİĞER SAKATLARIN SON DURUMU

Galatasaray'ın sağlık raporunda Victor Osimhen ve Rafael Leao hakkında da bilgi verildi.

Sol dizinden operasyon geçiren Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı. Tedavisi süren Rafael Leao ise 10 günlük program kapsamında Katar'daki Aspetar'da çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez ve Aleksey Batrakov'un tedavilerinin ardından takımla antrenmanlara katıldığı açıklandı.