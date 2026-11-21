G.Saray'dan sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklama geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
G.Saray'dan sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklama geldi: "Batrakov, tedavisinin ardından takımla çalıştı. Omuz eklem bağlarında kanama tespit edilen Davinson Sanchez, tedavisinin ardından takımla çalıştı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sallai'nin tedavisine başlandı. Omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, antrenmanın tamamında yer aldı. Sol kasığında ağrı hisseden Jakobs'un ise çekilen MR'ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Cerrahi operasyon geçiren Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı."