İngiltere'de Victor Osimhen gündemden düşmüyor. G.Saray'a transfer olduğu ilk günden itibaren İngiliz takımlarıyla ismi anılan Victor Osimhen için şimdi yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Manchester City'nin, Haaland'ı satması durumunda Osimhen'e yöneleceği iddia edilirken, bu kez ezeli rakibi için gündeme geldi. Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırarak takımın başına Mauricio Pochettino'yu getirdi.

G.SARAY SATMAK İSTEMİYOR

Arjantinli teknik adam da geldiği gibi takıma forvet transferi istedi. Sportsmole'nin haberine göre Pochettino'nun listesindeki ilk futbolcu Osimhen oldu. Transferde Tottenham'ın da devrede olduğu ifade edilirken, haberde G.Saray'ın Victor Osimhen'i hiçbir koşulda satmayı düşünmediğine de yer verildi. Bu nedenle Manchester United'ın Osimhen'in alternatifi olarak Vangelis Pavlidis, Serhou Guirassy ve İvan Toney'i düşündüğü iddia edildi. de bulunduğu belirtildi.