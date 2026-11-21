Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, maç öncesinde konuştu.

Okan Buruk sözlerine, "Cevad Prezaki, Galatasaray ve Türk futbolu için çok önemli bir isimdi. Altyapıdan ilk çıktığımda kısa bir dönem onunla birlikte oynama şansına erişmiştim. Kendisi çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok iyi bir futbolcu ve futbol adamıydı. Allah rahmet eylesin." şeklinde başladı.

BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR EDERİM

"Bize bugün bu stadyumu verdikleri için Başakşehir'e teşekkür ederim. Hafta içi çok önemli bir Avrupa maçı oynayacağız. Ülke futboluna verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim."

7 TANE TÜRK OYUNCU VAR

"Eksiklerimiz var ama çok önemli oyunculara sahibiz. İyi bir kadroyla çıkıyoruz. 7 tane Türk oyuncu var. Bu da güzel bir şey. 6'sı milli takımımızda son kadroda yer almış olan oyuncular. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kolay maç değil. Her maç çok zor. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz."

DAVINSON VE LEMINA AÇIKLAMASI

"Davinson'un küçük bir omuz sakatlığı vardı. Son antrenmanda takımla yer aldı ama önümüzde çok önemli fikstür var. Hiç dinlenmedi. Bu maçta onu kulübede başlatmak istedik. Aynı şekilde Lemina'yı. O da çok geç katıldı, dün tek idmana çıkabildi."

OSIMHEN SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

"Milli ara dönüşleri çok zor oluyor. Uzaktan dönen oyuncularımız var. Davinson Sanchez'in küçük bir omuz sakatlığı vardı. Son antrenmanda yer aldı ama önümüzde önemli bir fikstür var. Davinson Sanchez hiç dinlenmedi. Lemina da milli takımdan geç geldi ve tek antrenmana çıktı. Sallai milli takımda sakatlandı. Jakobs'un kasığında ağrısı olmuştu. Onu da takip edeceğiz. Osimhen salon çalışmalarına başladı. Yavaş yavaş koşulara başlayacak. Osimhen'in de geri dönüşü için en uygun maçı takip edeceğiz. Rafael Leao'nun dönüş sürecİ biraz daha uzun. Sallai'nin biraz daha kısa. Batrakov'un küçük bir sakatlığı vardı ama oynayabilecek durumda."