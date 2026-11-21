İngiliz devleri, Victor Osimhen'in peşinde! İşte Galatasaray'ın transferdeki kararı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Manchester United ve Tottenham Nijeryalı golcüyü renklerine bağlamak istiyor. İşte transfere dair tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2026 11:00
Manchester City'nin, adı sık sık Real Madrid ile anılan Haaland'ı satması durumunda Osimhen'e yöneleceği iddia edilirken, yıldız oyuncu bu kez ezeli rakibi için gündeme geldi.
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırarak takımın başına Mauricio Pochettino'yu getirdi.
Arjantinli teknik adam da geldiği gibi takıma forvet transferi istedi. Sportsmole'nin haberine göre Pochettino'nun listesindeki ilk futbolcu Osimhen oldu.
Ayrıca Victor Osimhen'in transferi için Tottenham'ın da devrede olduğu ve fırsat kolladığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i hiçbir koşulda satmayı düşünmediğine de yer verildi.
Bu nedenle Manchester United'ın Osimhen'in alternatifi olarak Vangelis Pavlidis, Serhou Guirassy ve Ivan Toney'i düşündüğü iddia edildi.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 85 maçta takımına 69 gol ve 19 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.
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