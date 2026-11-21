Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa maçı öncesinde kazanarak moral depolamak isterken Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizde bulabilir canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Kaan, Abülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Deniz.

Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Maçın hakemliğini Ali Şansalan yapacak. Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak görev alırken dördüncü hakem Fatih Tokail olacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın başlangıçta RAMS Park'ta oynanması planlanırken sarı-kırmızılı kulübün başvurusu üzerine stat değişikliğine gidildi. Galatasaray, bu kararın RAMS Park zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla alındığını duyurdu.