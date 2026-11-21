Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş, maça VAR olarak atanan Erkan Engin'e yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in o sözleri...

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ORTA HAKEMİ UYARMADI"

"Gençlerbirliği maçı öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'le ilgili geçmişte yaşananları, dikkat çeken görevlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmış, uyarılarımızı da açıkça yapmıştık. Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı. Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar. Burada TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı çok önemli bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, 'Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum.' demişti. Evet biz de kabul etmiyoruz. Çünkü sahada hakem bir pozisyonu göremeyebilir, hata yapabilir. Ama VAR'ın görevi zaten bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla biz de soruyoruz: Sayın Başkan'ın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin'deki bu ısrarın sebebi nedir?"

"BU FARKLI UYGULAMANIN GEREKÇESİ NEDİR?"

"Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor–Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor. Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir? Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır."