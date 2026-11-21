Galatasaray'dan orta sahaya Anguissa hamlesi! Devre arasında....
Ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un 2 yıldır listesinin ilk sırasında yer alan dünya yıldızı için yeniden harekete geçti. Geçen sezon sakatlık nedeniyle rafa kalkan transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendiren o kritik sözleşme detayı ortaya çıktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Ancak oyuncuyu izlemeyi bırakmayan sarı-kırmızılılar, Napoli ile bitecek olan sözleşmesini fırsata çevirmek istiyor.
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G.Saray yönetimi ilk olarak makul bir bonservis bedeli karşılığında sezon sonunu beklemeden ocak ayında bu transferi sonlandırmak istiyor.
Oyuncunun da hem G.Saray'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği bilinirken, Napoli'nin yüksek bir bedel istemesi durumunda ise yaz ayı beklenecek.
Ocaktan itibaren istediği her takımla görüşme ve ön protokol imzalama hakkı bulunan Frank Anguissa da bunu kullanarak Napoli'den bonservisi konusunda kolaylık talep edecek.
Yıldız orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı giymek için kulübüyle yapacağı görüşmelerde bu kozunu masaya koymaya hazırlanıyor.
Teknik heyetin de kadroda görmeyi çok istediği deneyimli futbolcu için yönetim tüm şartları zorlayacak.
Galatasaray'da Frank Anguissa operasyonunun ocak ayında nasıl sonuçlanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
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