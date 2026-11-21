Ancak oyuncuyu izlemeyi bırakmayan sarı-kırmızılılar, Napoli ile bitecek olan sözleşmesini fırsata çevirmek istiyor.

ASLAN'A YEŞİL IŞIK YAKTI



G.Saray yönetimi ilk olarak makul bir bonservis bedeli karşılığında sezon sonunu beklemeden ocak ayında bu transferi sonlandırmak istiyor.