Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ilgili yayın abonelikleri üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapacak. Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor'u farklı bir statta ağırlayacak.

Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir üstlenirken dördüncü hakem Fatih Tokail olacak.

Karşılaşmanın biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Galatasaray, GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için genel satışın 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladığını duyurdu.