Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Milli araya lider giren sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Karadeniz temsilcisi ise Konyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından çıkış yakalamayı hedefliyor. Mücadele öncesinde Galatasaray'ın rekor fırsatı, sakatlıklar ve stat değişikliği öne çıkıyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Takımlarda son durum ne? İşte ayrıntılar...

Galatasaray-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadele, beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun ilgili abonelikleri üzerinden izleyebilecek.

Maç, RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındı.

GALATASARAY'IN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 👇

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 12. Hafta ⚽ Samsunspor 📆 21.11.2026 ⏰ 16.00 🏟️ Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 📲 #GSvSAM https://t.co/cOHUVYfVYC — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 20, 2026

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Galatasaray, 2026-2027 Süper Lig sezonunda oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 28 puanla lider durumda bulunuyor.

Samsunspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 7 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, Galatasaray deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao, sakatlıkları nedeniyle Samsunspor karşısında görev alamayacak. Sol dizinden ameliyat olan Osimhen salon çalışmalarını sürdürürken Leao'nun tedavisi devam ediyor.

Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un kas sakatlıkları nedeniyle tedavilerine başlandı. Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır ise 20 Kasım'daki antrenmanda takımla çalıştı.

SAMSUNSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 👇

⚔️ 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🔥 🏆 Trendyol Süper Lig | 12. Hafta 🆚 Fenerbahçe 🗓️ 21 Kasım ⏰ 19.00 🏟️ TURKA Kocaeli Stadyumu 📲 #KSvFB | #TrendyolSüperLig https://t.co/0OfWPrZC8Z — Kocaelispor (@Kocaelispor) November 20, 2026

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA REKOR PEŞİNDE!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları son 41 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray, kulüp tarihindeki en uzun serisini geliştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde kulübün iç saha yenilmezlik serisi rekoru kırılacak. Okan Buruk'un öğrencileri ayrıca ligdeki üst üste altıncı galibiyetini almayı amaçlıyor.

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