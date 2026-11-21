Galatasaray rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un Samsunspor maçı 11'i
Milli ara sonrasında yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçı öncesi rekor peşinde. İşte Okan Buruk'un kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği muhtemel 11.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
REKOR GÜNÜ GELDİ
41 maçlık yenilmezlik serisi bulunan G.Saray, bugün de kaybetmezse seriyi 42 maça yükseltip kulüp rekorunu kıracak. Ancak gerçekleşirse rekor RAMS Park'ta değil, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kırılacak.
Ayrıca takımda yaşanan bazı sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, farklı bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Süper Lig'in 12. haftasında bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da, zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılılar, taktik üzerinde durdu. Çalışmalarını bitiren sarı- kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı.
ASLAN 1 KEZ MAĞLUP OLDU
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada G.Saray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon oynanan son karşılaşmayı Samsunspor 4-1 gibi farklı bir skorla kazanırken, önceki 9 karşılaşmanın hepsini sarı-kırmızılılar 3 puanla tamamladı. Cimbom 10'da 9 yaparak büyük bir üstünlük kurdu.
ALİ ŞANSALAN'IN 24. MÜCADELESİ
G.Saray ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak. Şansalan, 24. kez sarı-kırmızılı takımın resmi maçında düdük çalacak.
Geride kalan 23 maçta G.Saray 17 galibiyet elde ederken rakipler ise 3 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. G.Saray; Beşiktaş, Konya ve Alanyaspor'a mağlup oldu.
YABANCILARA GEÇİT YOK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı teknik adamlara karşı büyük bir üstünlük kurdu.
Başarılı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği ilk günden itibaren, yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımları 21 kez evinde konuk etti. Aslan bu maçlarda hiç yenilmezken, 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
YUNUS'UN EN SEVDİĞİ MAÇ
Samsunspor'a karşı G.Saray'ın en etkili isimlerinden birisi Yunus Akgün oldu. Milli futbolcu, Süper Lig'de sarı-kırmızılı takımın Samsunspor'a attığı son altı golün dördünde pay sahibi oldu.
Yunus Akgün atılan 6 golün 2'sini kaydederken 2'sinin de asistini yaparak Samsunspor maçlarındaki formunu zirveye taşımayı başardı.
İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri:
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Barış, Deniz
Samsunspor: Bilal, Mendes, Drapiński, Eraković, Watt, Samed, Tomasson, Sousa, Coulibaly, Bayo, Sekongo
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