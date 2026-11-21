Başarılı çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği ilk günden itibaren, yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımları 21 kez evinde konuk etti. Aslan bu maçlarda hiç yenilmezken, 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.