Teknik Direktör Okan Buruk, süper lig ve G.Saray'da kırılmadık rekor bırakmıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında sayısız rekorun sahibi olan başarılı çalıştırıcı, Samsunspor maçıyla bir rekorun daha tek sahibi olmaya hazırlanıyor. Yarın Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak. 41 maçlık rekoru Amedspor maçında egale eden teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Samsunspor karşısında da en az bir puan almaları halinde tarihe geçecekler.

BAŞAKŞEHİR'E KALDI

Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak. Daha önceki seriyi Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde bitirdi. Sarı-kırmızılılar, rekorunu iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın dışında bir statta kırmaya hazırlanıyor. Çünkü mücadele RAMS Park'taki bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. G.Saray, Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından ligde oynadığı iç saha maçlarında 2 kez yenildi.

REKORUN SAHİBİ TRABZONSPOR

Süper Lig'deki en uzun iç saha yenilmezlik rekoru ise Trabzonspor'a ait. Bordo-mavililer, lig tarihinde sahasında en uzun süre kaybetmeyen takım ünvanını elinde bulunduruyor. 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında yenilmeyen Trabzonspor kırılması zor bir rekora imzasını attı.