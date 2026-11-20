Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Milli aranın ardından liderliğini korumak isteyen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in sakatlığı gündemdeki yerini koruyor. Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi devam eden Nijeryalı golcünün maç kadrosunda olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Osimhen Samsunspor maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? İşte ayrıntılar...

OSIMHEN SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansının 20 Kasım tarihli haberine göre sol dizinden operasyon geçiren golcü futbolcu, Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

VICTOR OSIMHEN'İN SAKATLIĞI NE?

Galatasaray, 6 Kasım'da yaptığı resmî açıklamada Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme meydana geldiğini duyurdu.

MR incelemesinde serbest fragman tespit edilen yıldız futbolcu için artroskopik diz ameliyatı planlandı. Operasyon geçiren Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor.

OSIMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Nijeryalı golcünün sahalara dönüş tarihi henüz kesinleşmedi. Osimhen'in 24 Kasım'daki Aston Villa maçı öncesinde sağlık durumu yeniden değerlendirilecek.

Teknik heyetin hedefleri arasında oyuncunun Beşiktaş derbisine yetişmesi de bulunuyor. Ancak yıldız futbolcunun iki karşılaşmada da oynayabileceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

OSIMHEN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattındaki eksikleri nedeniyle alternatif isimlere yöneldi. Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül'ün Samsunspor karşılaşmasında santrfor olarak görev alması planlanıyor.

Genç futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise maç kadrosunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

GALATASARAY'DA BAŞKA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanı sıra Rafael Leao da sakatlığı nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Milli takımlarında sakatlık yaşayan Rolland Sallai, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in durumları ise maç günü netleşecek.

Omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır'ın takımla çalışmalara başladığı ve teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde forma giyebileceği bildirildi.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Samsunspor, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadele, RAMS Park'ta gerçekleştirilen zemin bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.