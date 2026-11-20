Futbol kariyerine son veren ve bir dönem Real Madrid forması giyen Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Toni Kroos da RAMS Park ile taraftarları övdü.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Futbol kariyerine son veren ve bir dönem Real Madrid forması giyen Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Toni Kroos da RAMS Park ile taraftarları övdü. Kroos yaptığı açıklamada, "Stat kulakları sağır edecek kadar gürültülü. Topu kaybedene kadar aralıksız ıslıklıyorlar. Gerçekten inanılmaz bir baskı var. Atmosfer çok etkileyiciydi" dedi.