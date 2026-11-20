Galatasaray'da yıldız isim Wolfsburg ile transfer görüşmelerine başladı!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan o yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun Bundesliga ekibi Wolfsburg ile transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 12:07
Cimbom kritik karşılaşmaya odaklanırken Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılarda kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Galatasaray'da bu isimlerden birisi de Kaan Ayhan.
Cimbom'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan ve gelecek planları arasında bulunmayan Kaan Ayhan, yeniden Bundesliga'ya dönmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak forma giyemediği için ayrılmak isteyen Kaan'ın, Wolfsburg ile temas halinde olduğu öğrenildi.
Yönetimin de bu ayrılığa sıcak baktığı bilgisi var.
G.SARAY İLE ÖNEMLİ BAŞARILAR YAŞADI
Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı forma ile 4 kez Trendyol Süper Lig, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
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