Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi büyük endişe! İşte derbiyi kaçırma ihtimali olan isimler
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacakları derbi öncesinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, sarı kart sınırındaki futbolcular endişe yarattı. İşte Karadeniz ekibiyle oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılardaki eksikler, durumu netleşmeyen isimler ve kart sınırında bulunanlar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 15:53
Öte yandan kritik karşılaşma öncesinde takımdaki sakatlıklar ve kart sınırındaki futbolcular öne çıkıyor.
SAKAT VE BELİRSİZ OYUNCULAR
Sol dizinden ameliyat olan Victor Osimhen ile sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama bulunan Rafael Leao, Samsunspor maçında görev alamayacak.
Milli ara dönüşü sakatlık yaşayan Roland Sallai, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in son durumları maç günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
UĞURCAN ÇAKIR MÜJDESİ
Sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme yaşayan Uğurcan Çakır, takımla çalışmalara başladı. Okan Buruk'un tercih etmesi durumunda kaleyi koruyabilecek.
SARI KART SINIRINDAKİLER
Sarı-kırmızılılarda üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao ceza sınırında yer alıyor.
Samsunspor karşısında forma giyemeyecek olan Leao'nun aksine, mücadelede sahaya çıkmaları ve sarı kart görmeleri durumunda Sanchez ve Sallai, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
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