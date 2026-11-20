Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanan ve önlem amacıyla kenara alınan Davinson Sanchez'in yarınki Samsunspor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanan ve önlem amacıyla kenara alınan Davinson Sanchez'in yarınki Samsunspor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkacağı öğrenildi. Kritik virajda takımını yalnız bırakmak istemeyen tecrübeli savunma oyuncusu, formasını giyecek. Savunmada yanında ise cezası sona eren partneri Abdülkerim Bardakcı oynayacak.