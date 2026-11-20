Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan G.Saray'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari için pusuda bekliyor. TEAMtalk'un haberine göre kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcu, yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadı. Sezon sonunda da sözleşmesi biteceği için çok sayıda takım devreye girmeye başlıyor.

OPSİYONU BULUNUYOR

İsveçli yıldızın kulübüyle 1 senelik uzatma opsiyonu bulunduğu ve bunun da yapılan olumsuz görüşmeler nedeniyle henüz devreye girmediği belirtilirken, Yasin Ayari'nin takımda kalmayı reddettiği belirtildi. Başarılı futbolcunun önündeki seçenekleri değerlendirmek istediği, Brighton'ın ise takımda tutmak istediği belirtildi. Ancak oyuncunun ayrılığı kafasına koyduğu ve başta G.Saray olmak üzere çok sayıda takımın sıraya girdiği ifade edildi. Ocak ayında hareketli saatler yaşanacak.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Yasin Ayari, mücadeleyi de seven bir futbolcu. Kariyeri boyunca 6-8 ve 10 numarada büyük başarıyla forma giyebilen Yasin, bütün oyun planlarına uyum sağlayabiliyor. Henüz 23 yaşında olmasına karşın İsveç Milli Takımı ile 29 maça çıkarken 6 kez de gol sevinci yaşadı.

F.BAHÇE VE CHELSEA İSVEÇLİ YILDIZI İSTİYOR

G.Saray'ın yanı sıra ezeli rakibi F.Bahçe de Yasin Ayari'yi renklerine katmak istiyor. Oyuncunun durumunu takip eden F.Bahçe'nin de harekete geçme ihtimali olduğu ifade edilirken, İngiliz devi Chelsea'nin de Yasin Ayari'yi izleyen takımlardan birisi olduğu belirtiliyor. Ocak ayı oldukça hereketli geçecek.