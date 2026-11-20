G.Saray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan ve gelecek planları arasında bulunmayan Kaan Ayhan, yeniden Bundesliga'ya dönmeye hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
G.Saray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan ve gelecek planları arasında bulunmayan Kaan Ayhan, yeniden Bundesliga'ya dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak forma giyemediği için ayrılmak isteyen Kaan'ın, Wolfsburg ile temas halinde olduğu öğrenildi. Yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor.