Galatasaray'da zeminde yaşanan kötü durum sonrası adeta seferberlik ilan edildi. Sarı-kırmızılılarda stadyumda yapılan zemine bakım çalışmalarının detaylarına usta yazar Levent Tüzemen ulaştı.

Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, "Samsunspor maçının Başakşehir Stadı'na alınması taraftarlarda büyük tepki yarattı. Özellikle kombine ve loca sahipleri bu karara tepki koydu ama gerçek şu ki Galatasaray yönetimi, Stuttgart ve Amedspor maçından sonra bozulan zemini tamir etmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Özellikle Amedspor maçının hemen ardından zeminin kalkmasını engellemek ve direnci yukarı çekmek için çok çabuk hibritler çakıldı. Bu arada dünyanın birçok ülkesine hizmet veren, UEFA'dan tescilli S.İ.S firması Aston villa maçına zemini yetiştirmek için kolları sıvadı ve 24 saat aralıksız zemini tamir etmek için uğraş verdi." şeklinde konuştu.

900 KİLO ÇİM TOHUMU EKİLDİ

"Aldığım bilgiye göre 900 kilo çim tohumu ekildi. Rams Park'ın zemini kum kökenli olduğu için 150 ton yeni kum atıldı. Şu andaki zemin Aston Villa maçında hizmet edecek duruma geldi. Çimler yemyeşil oldu, zemin %8'i hibrit çim, kalanı da doğal çimden oluşuyor. Avrupa'da bu oran %15 hibrit kalanı doğal çim. Bunun nedeni, futbolcuların topa kayarken vücutlarının fazla yıpranmaması. Zemin neden bozuldu? 2 yanıtı var…"

SEL FELAKETİ PLANI BOZDU

"1-Stadın mimari yapısı.

2-Müthiş yağmurda özellikle İstanbul'un Ayağaza bölgesine düşen yağış miktarı. O yağmur hem zemine zarar verdi hem de yağmurun zeminden deşarj olmasını olukları tıkayarak engelledi. Böyle bir yağmur yağabileceğini, bu kadar çok miktarın stat ve çevresine düşeceğini kim hesap edebilirdi.

Ayrıca Galatasaray isteseydi Samsunspor maçını yenilenen bu zeminde rahatlıkla oynayabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile çok önemli mücadeleye çıkılacak. Bu yüzden Devler Ligi düşünülerek Samsunspor maçı için Başakşehir tercihi yapıldı."

24 SAAT GÜNEŞ IŞIĞI TEDAVİSİ

"Stadın zeminine 24 saat boyunca güneş ışığı tedavisi uygulandı. Ve maç oynanacak duruma geldi. Bu arada Aston Villa kulübünün son idmanı evinde yapıp İstanbul'a gelecek olmasını da büyük bir jest olarak görüyorum. Zaman zaman Okan hoca da Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi maçlarına giderken son antrenmanı evinde yapıp rakip sahada çalışmıyordu."

Levent Tüzemen sözlerini, "Bir not vereyim… S.İ.S firması, ABD-Rusya-Avrupa olmak üzere birçok zeminin yapılmasında payı var. Özellikle Başakşehir Stadı'nın zeminini de bu firma yapıyor. UEFA belgesi olan bir kurum." şeklinde noktaladı.