Yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda sarı-kırmızılı takıma transfer edilen Aleksey Batrakov, kısa sürede kendisine güvenenleri yanıltmadı. Performansıyla Avrupa devlerinin de ilgisini çekmeyi başaran 21 yaşındaki Rus futbolcunun, 3 senedir sarı-kırmızılı takımın radarında bulunduğu ve scout ekipleri tarafından takip edildiği ortaya çıktı. G.Saray'a hem futbolcu olarak hem teknik hem de idari kadroda uzun yıllar hizmet veren Ayhan Akman, Rus futbolcu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MERTENS'İN YERİNE

Akman, "Batrakov, G.Saray'ın gündemine geldiğinde 18 yaşındaydı. Üç sezon önceydi. İbrahim Hatipoğlu dönemiydi. Emre Utkucan'ın evindeydik, İbrahim Hatipoğlu'na oyuncuyu seyrettirdik. Kislyak da orada seyredildi. Transfer havuzuna eklendi, sonraki yıllarda tekrar ihtiyaç olduğunda o pozisyonda, Batrakov ismi hocanın önüne gidiyor ve Okan Hoca tekrar izliyor. Ondan sonra da transfer ediliyor. O günlerde Mertens vardı ama biz Mertens sonrasına da hazırlık yapıyorduk" dedi.