Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Adalı, "Geçtiğimiz hafta hocamız ve Önder Özen ile birlikte toplantı gerçekleştirdik. Hocamızın devre arasındaki transferlerle ilgili beklentilerini gözden geçirdik. Geçen sezonun ortasından itibaren kadromuzu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Devre arası transferleri çok zor transferlerdir, pahalı transferlerdir ve yerine oturması birazcık şansa bağlı.

FAZLA EKSİĞİMİZ YOK

Çok fazla eksiğimiz yok. Yaz döneminde yetiştiremediğimiz transfer oldu. Onları tamamlayacağız. Demin de söyledim, bizde senenin 10 ayı transfer ekibi devamlı şekilde çalışıyor. Yıl başına 35 gün daha var. Gelecek hafta isimlerin kesinleştiği bir tablo elimize geçer. O zaman daha net konuşuruz. Camianın beklentilerini biliyoruz. Buna cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. İşin parasal kısmı bir engel değil. Yeter ki istediğimiz, faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz" dedi.

YENİ FORMA SIRT SPONSORU

Beşiktaş Kulübü, SB Energetics ile futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptı. Başkan Adalı, "Asbaşkanımız Leman Özgür Rodoplu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin önemli katkılarıyla, SB Energetics ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış bulunmaktayız" dedi.

WİLLOCK'U İŞARET ETTİ

Adalu, "İtaliano özellikle bir oyuncuyu istemişti. Görüşmeleriniz devam ediyor mu?" sorusuna şu karşılığı verdi: "Adını tekrar söylememe gerek yok. Ocak ayından itibaren görüşme hakkımız var, sözleşmesi bitiyor. Olursa transferi gerçekleşecek. Alternatiflerimiz de var." Beşiktaş yönetimi yazın Newcastle forması giyen Willock'un transferi için uğraş vermiş, ancak İngiliz kulübüyle anlaşamamıştı.

BUNLARI NEREYE ALACAĞIZ?

Yabancı kontenjanının olduğunu hatırlatan Başkan Serdal Adalı, "Arada duyuyorum; 'Bir orta saha, bir sağ açık'. Bunları nereye alacağız, kimleri yollayacağız? Bunun planlaması yapılıyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Gereken noktalara gereken transferler yapılacak. Gidecek olan varsa gidecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi elimizde bir liste yok. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

YAYIN İHALESİ KONUSU

Başkan Serdal Adalı yayın ihalesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "İlk gün söylediğimiz gibi beklentimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Çünkü 500 milyon dolarları gördü bu lig. İhaledir, kestirmek kolay değil ama beklentimizde değişiklik yok. İnşallah tahmin ettiğimiz, istediğimiz rakamlarda bir rakam bekliyoruz."

ITALİANO BİR YERE GİTMEZ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun geleceği ile ilgili soruya, "Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var. Bir yere gitmeye niyeti yok. Hoca, Beşiktaş'ı sevdi; Beşiktaş da hocayı sevdi" cevabını verdi.

BATUM'DA KAZANACAĞIZ

26 Kasım'da Batum'da oynanacak Hapoel Beer Sheva maçı ile ilgili konuşan Başkan Adalı, "Batum'da oynamak kadar, seyirciyle oynamak konusu üzerinde çalıştığımız bir noktaydı. Diğer takım, seyircisiz olması için elinden geleni yaptı, biz de yaptık. Batum bize çok yakın. Biletler satışa çıktı, yüzde 75-80'i satıldı. İnşallah yeneceğiz ve mutlu bir şekilde döneceğiz" şeklinde konuştu.

YABANCI HAKEM TALEBİMİZ YOK

Tüpraş Stadı'nda 30 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakem talep etmeyeceklerini söyleyen Adalı, "Hakem yönetiminde bazı şeyler düzelmeye başlamışken yabancı hakem konusunu yeniden gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum. Elimizdeki hakemlerden biri gelecek ve maçı yönetecek. Yeter ki işin işinde kötü niyet olmasın" ifadelerini kullandı.

CİDDİ GELİR BEKLİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konser anlaşmalarından ciddi gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi. Adalı, "Tam belli oldu mu liste tam bilmiyorum. Tüm yaz boyunca tüm konser planlamaları yapıldı. Ciddi bir gelir bekliyoruz. Geçen senenin üzerinde bir gelir bekliyoruz" dedi.

DEPLASMAN SIKINTISI BİTECEK

Başkan Adalı, pazar günü Konya'da kazanarak deplasmanlarda yaşanan sıkıntıyı çözeceklerini söyledi. Adalı, "Kendi sahamızda maç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Deplasmanda sıkıntı var. Hocayla da futbolcularla da bunun sohbetini yaptık. Biraz da şanssızlık olarak görüyorum. Toparlanır diye de umudum yüksek" şeklinde konuştu.