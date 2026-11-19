Sarı-kırmızılı takım bu sezon sakatlıklardan yana çok çekti. Teknik direktör Okan Buruk bu sezon sadece 1 maçta sahaya tam kadro olarak çıkabilirken diğer karşılaşmalarda hep eksik oyuncular vardı. Milli arayı Osimhen ve Leao'nun sakatlıklarının iyileşme süreci olarak gören sarı-kırmızılı takımın korktuğu başına geldi. Her milli arada olduğu gibi yine ülkeleri için mücadele eden oyuncuların bir kısmı sakatlık yaşadı. Tam 4 önemli futbolcu milli takımlarında talihsiz sakatlıklar yaşadı.

'HER ŞEY YOLUNDA'

İlk olarak Macaristan Milli Takımı'na katılan Roland Sallai sakatlık geçirirken, takımın bu sezonki flaş ismi Aleksey Batrakov da Rusya'nın Venezuela'yı 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlık geçirdi. İlk yarıda sakatlanan ve daha sonra tedavi ile oyuna devam eden Batrakov, 70'de ağrıları artınca önlem amacıyla kenara alındı. Batrakov durumuyla ilgili, "Her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Kolombiya'da Davinson 20. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alınırken, Uğurcan Çakır ise Belçika maçında sakatlanmış ve Fransa önünde oynamamıştı.