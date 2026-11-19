Galatasaray'dan 2 Hollandalı yıldıza transfer kancası! İlk teklif...
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Rotasını İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılı yönetim, iki Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Transfer operasyonunda öncelik, İtalya'da forma giyen yıldız isimlere verildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk'un iki senedir takip ettiği başarılı oyuncu için ilk teklif yapılacak.
NOA LANG KİRALANACAK
Başarılı futbolcu için 15 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olan sarı-kırmızılı takımın ikinci hedefi ise geçen sezon da ocak ayında kiralanan ve oldukça başarılı bir performans gösteren Noa Lang oldu.
Napoli taraftarıyla arası açılan ve gemileri yakan 27 yaşındaki kanat oyuncu, ayrılığı kafasına koydu.
İlk tercihi ise geçen sezon olduğu gibi yine Galatasaray olacak.
Ancak sarı kırmızılılar, eldeki kanat oyuncularının çokluğu nedeniyle bu transferi sadece kiralık olarak düşünüyor.
GALATASARAY'I İYİ TANIYORLAR
İki futbolcu da G.Saray'ı yakından tanıyor.
Noa Lang yarım sezon başarıyla parçalı formayı terletirken, Teun Koopmeiners ise geçen sezonki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde sarı-kırmızılı takıma karşı iki maçta da rakip olmuştu.
Hollandalı futbolcu iki maçta 2 gol atıp 1 de asist yaparken turu geçen taraf temsilcimiz Galatasaray olmuştu.
OCAK AYINDA İZİN VERİLECEKİZİN
Teun Koopmeiners bu sezon Juventus'un planları arasında bulunan bir oyuncu değildi.
Ancak Khephren Thuram ve kaptan Manuel Locatelli'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniyle İtalyan ekibi son haftalarda Hollandalı oyuncuya mecbur kaldı.
İki futbolcunun da ocak ayında tamamen iyileşmesi bekleniyor. Thuram ve Locatelli döndükten sonra Koopmeiners'in gidişine izin verilecek.
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