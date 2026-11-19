Galatasaray için bir maçtan daha fazlası! Eğer Samsunspor'u yenerlerse...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini mağlup ettiği takdirde 3 puandan daha önemli bir başarıya imza atacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 15:37
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
SERİYİ OKAN BURUK BİTİRMİŞTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki 1-0'lık İstanbul Başakşehir mağlubiyetiyle sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.
Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.
REKORU BAŞKA STATTA ARAYACAK
RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
İÇ SAHADA SADECE İKİ KEZ KAYBETTİ
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig'de 78 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 66 galibiyet ve 10 beraberlik yaşayan Buruk'un Galatasaray'ı, sadece 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu iki mağlubiyeti ise Giresunspor ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.
YABANCI HOCALARA KAYBETMEDİ
Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana 21 iç saha maçında yabancı çalıştırıcıların takımlarını ağırlayan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, bu alandaki 22. iç saha maçında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u ağırlayacak.
BU SEZON İÇ SAHA PERFORMANSI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında toplam 6 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakaların 5'ini kazanan sarı-kırmızılı takım, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 golü kalesinde gördü.
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