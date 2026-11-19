Galatasaray-Aston Villa maçı nerede oynanacak? Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında taraftarı önünde önemli bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada da futbolseverleri ağırlayacak. Karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler "Galatasaray-Aston Villa maçı nerede oynanacak, hangi statta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın oynanacağı stat ve tüm detaylar...

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ STATTA?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının adresi RAMS Park olacak.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI BAŞKA STADA ALINACAK MI?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının başka bir stada alınacağına ilişkin mevcut programda resmi bir değişiklik bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmanın RAMS Park'ta oynanması planlanıyor. Galatasaray'ın bazı iç saha maçlarında stat değişikliği yaşanması nedeniyle Aston Villa karşılaşmasının da farklı bir stada taşınıp taşınmayacağı merak edilmişti. Ancak mevcut bilgilere göre İngiliz ekibi karşısında Galatasaray'ın adresi RAMS Park olacak.