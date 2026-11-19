Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak puanını yükseltmeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler Galatasaray-Aston Villa maçının tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? GS maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, stadı ve tüm ayrıntıları...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Aston Villa karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Aston Villa mücadelesi İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınması, Aston Villa maçının stadıyla ilgili soru işaretlerine neden olmuştu.

Ancak Aston Villa karşılaşması için şu ana kadar açıklanmış bir stat değişikliği bulunmuyor. Mevcut maç programında karşılaşmanın adresi RAMS Park olarak yer alıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerin ardından Lille ve Stuttgart karşısında kazandığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçti.

İngiliz temsilcisi Aston Villa ise ilk dört karşılaşmasında üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puana ulaştı. Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak Aston Villa ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.