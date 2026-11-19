Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, İngiltere'de oldukça beğeniliyor. Daha önce Championship ekiplerinden Norwich City'de de forma giyen ve burada kalıcı izler bırakan Gabriel Sara, Galatasaray'da sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselerek hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Şimdi Ada'ya dönme ihtimali bulunuyor.

İNGİLİZLER BEĞENİYOR

Galatasaray yönetiminin bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Gabriel Sara, 24 Kasım tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanacak olan karşılaşmada yakın markaja alınacak. İsmi daha önce Aston Villa ile de anılan Sara burada sadece rakip tarafından takip edilmeyecek. Bazı İngiliz ekiplerinin de mücadeleye scout gönderip takip edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar Gabriel Sara'yı 2024 yılında 18 milyon euro karşılığında transfer etmişti.