Ggalatasaray Kulübü, zeminin bakıma alınması sebebiyle Samsunspor maçının Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 06:50
Kulüpten yapılan yeni açıklamada "Bu karardan dolayı yaşanan mağduriyet ve hayal kırıklığının farkındayız. Gösterdiğiniz anlayış ve fedakarlık bizim için çok değerli. Samsun maçı için öncelikli bilet alım hakkı kombine sahiplerine aittir. Biliyoruz ki Galatasaray'ı evinde hissettiren yalnızca stadı değil, her zaman yanında olan büyük taraftarıdır" denildi.