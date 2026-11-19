Aleksey Batrakov'dan Matvey Kislyak sorusuna flaş cevap: Bu yalan!
Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un gösterdiği başarılı performansın ardından transfer radarına giren isimlerden biri de Matvey Kislyak olmuştu. Rusya Milli Takımı dönüşü imza dağıtırken konuşan Batrakov, Kislyak'ın transferiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 16:59
Batrakov'a ardından Galatasaray'ın kendisinden böyle bir talepte bulunup bulunmadığı soruldu.
Rus futbolcu bu soruya ise "Ben böyle provokasyonlara yanıt vermiyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.
Öte yandan 21 yaşındaki Matvey Kislyak, CSKA Moskova altyapısında yetişti. Ocak 2024'ten bu yana A takımda forma giyen genç orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Kislyak, CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 102 karşılaşmada 14 gol ve 12 asist kaydetti. Transfermarkt verilerine göre genç futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
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