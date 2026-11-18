Uluslar Ligi maçları sebebiyle Süper Lig'e ara verilmişti. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk dönüşte oyuncularını yeniden konsantre etmeye çalışıyor. Başarılı çalıştırıcı, 5'te 5 yaparak milli araya girdiklerini hatırlatarak "Şimdi yeniden galibiyet zamanı. Samsunspor'un ligdeki konumu bizi yanıltmamalı. Böyle maçlar bazen çok tehlikeli oluyor. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Sakatların fazlalığı da deneyimli hocayı düşündüren bir başka etken. Galatasaray'da Samsunspor karşılaşması öncesinde Uğurcan Çakır, Victor Osimhen ve Rafael Leao yok. Bunun dışında Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Roland Sallai gibi isimler de milli takımlarından yorgun geldiler. Buruk'un bu isimlerden bazılarını rotasyona sokması bekleniyor. Savunmanın ya sağına ya da stopere Wilfried Singo hamlesi gelecek. Yunus veya Barış'tan bir tanesinin yerine de Sane başlayacak. Osimhen'in yerine Deniz Gül'ün oynaması bekleniyor.

ÖNCE SAMSUN SONRA A.VİLLA

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yarışının önemine değinerek oyuncularından Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasını unutmalarını istedi. Buruk "Şu an sadece Samsunspor maçını ve oradan alacağımız 3 puanı düşünün. Aston Villa'ya sonra bakacağız" dedi.