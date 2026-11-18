Galatasaraylı futbolculardan flaş transfer talebi! Noa Lang...
Galatasaray'ın ocak ayında Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edilirken, transfer gündemine damga vuracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcuların, Hollandalı yıldızın transfer haberlerinin gündeme gelmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ve yönetime dikkat çeken bir talepte bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Sarı- kırmızılı futbolcular da böyle bir transfer opsiyonu durumunda Noa Lang'ın transfer edilmesini istiyor.
Bunu teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerle de paylaştılar.
Lang da sık sık Galatasaraylı futbolcuların paylaşımlarının altına yorum yaparak bağlarını güçlü tutuyor.
Hollandalı futbolcu yaz transfer döneminde son güne kadar Cimbom'u beklemişti.
Leao, Aston Villa'ya "Hayır" diyerek Aslan'ı seçince transferi yatmıştı.
BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI!
Noa Lang bu sezon Napoli'de toplam 12 karşılaşmada ter döktü.
Yıldız isim bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Hollandalı yıldız geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da, önemli gol ve asistler yapmıştı.
Noa Lang, Cimbom'un şampiyonluk yolunda çıktığı maçlarda iyi performans sergileyerek takımına katkıda bulunmuştu.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR!
1.76 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Noa Lang'ın, Napoli ile olan kontratı ise 2030 yılında sona erecek.
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