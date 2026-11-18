Galatasaray'a transfer müjdesi! O yıldız satışa çıkarıldı
Galatasaray, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Yönetim, sezon sonunda satışa çıkarılması beklenen yıldız stoperi devre arasında kadroya katmak için Lille ile pazarlıklarını hızlandırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
Ancak transferi sonuçlanmamıştı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere ilgisi sürerken Fransa'dan da beklediği haber geldi.
Lille onu satış listesine koydu. Bu durum sarı-kırmızılı kulübü transfer için daha da iştahlandırdı.
ERKENE ÇEKECEK
Lille kulübü, 2028'de sözleşmesi bitecek Alexsandro'yu yeni kontrat konusunda ikna edemedi.
Fransız temsilcisi, Alexsandro'yu sezon sonu 18 milyon euroya elinden çıkarmak istiyor.
Galatasaray ise bu rakama Brezilyalı stoperi devre arasında kadrosuna katmayı düşünüyor.
Buruk, her iki ayağını da çok iyi kullanan, 1.91'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Alexsandro için her türlü fedakarlığın yapılmasını talep etti.
Yönetim de Lille kulübüyle hemen pazarlıklara başladı. Başkan Dursun Özbek transferle ilgili yöneticilere talimat vererek transferin bir an önce olumlu sonuçlanmasını emretti.
BURUK NEDEN ONU İSTİYOR?
Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, hücum presi seven bir çalıştırıcı. Bu sebeple atılacak olası uzun topları süpürebilen savunma oyuncularını tercih ediyor.
Alexsandro da bire bir bu tarife uyuyor. Hava toplarına hakim. Agresif mücadeleden kaçınmayan bir stoper.
Aynı zamanda her iki ayağını da temiz kullanarak pasları takım arkadaşlarıyla buluşturabiliyor.
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