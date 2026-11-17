Victor Osimhen bonservis rekoru kırabilir! Transferde Haaland detayı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer radarından çıkmıyor. Manchester City'nin Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Juventus ve Manchester United'ın da yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği iddia edildi. Osimhen'e artan ilgi, Galatasaray'ın bu transferden kulüp tarihine geçecek bir bonservis geliri elde etme ihtimalini gündeme getirdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Son olarak Nijeryalı oyuncunun ismi Manchester City ile birlikte anılıyor.
El Nacional'in haberine göre Real Madrid, Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.
JUVE VE MANU DA SIRADA
Bu transfer için İspanyol devinin 175 milyon euro'luk dev bir bütçe ayırdığı iddia edildi.
Norveçli futbolcunun ayrılması durumunda Manchester City, bu parayı yeni bir golcü transferinde kullanacak.
Haberde bu futbolcunun G.Saray forması giyen Victor Osimhen olduğu iddia edildi.
Osimhen'in en güçlü aday olduğu belirtilirken, Juventus ve Manchester United'ın da Osimhen'i takip ettiği ifade edildi.
Ancak G.Saray yönetimi astronomik bir bedel olmadığı sürece oyuncusunu satmayı asla düşünmüyor.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev aldı.
Nijeryalı yıldız 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Victor Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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