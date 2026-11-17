Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan Victor Osimhen, bir başka rekorla ülkemizden ayrılabilir.

Her fırsatta G.Saray'da mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, bütün planlarını takıma kalacakmış gibi yapıyor ancak Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor.