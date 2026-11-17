Sarı-kırmızılı takımda bu sezon yaşanan sakatlıklar teknik heyeti çok zora soktu. Sarı-kırmızılılar çok kısa bir süre için tam kadro çalışırken kalan bütün süre eksiklerle geçti. Kadro tamamlanır gibi olurken önce Victor Osimhen, ardından da Rafael Leao'nun beklenmeyen sakatlıkları ortaya çıktı. İki futbolcu da Samsunspor maçını kaçırırken, Osimhen'in Aston Villa ya da Beşiktaş maçıyla dönmesi bekleniyor. Rafael Leao'nun dönüşünün ise aralık ayını bulacağı tahmin ediliyor. Sakatlıklar bu kadarla sınırla kalmadı.

JANKAT YILMAZ HAZIR

Bu iki ismin üzerine son olarak milli takımda sakatlık geçiren Uğurcan Çakır eklendi. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa mücadelesini kaçıran 30 yaşındaki eldivenin Samsunspor ile Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak milli kaleci riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılı takıma katıldıktan sonra ileri derece tetkikleri yapılan Uğurcan Çakır'ın durumu bugün belli olacak. Milli kalecinin oynamaması halinde, genç file bekçisi Jankat Yılmaz formayı giyecek.