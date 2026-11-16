Real Madrid 10’u izliyor

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, sergilediği performansla bütün Avrupa devlerini peşine takmış durumda. RAMS Park'ta oynanan her karşılaşmada 21 yaşındaki futbolcu için scout ekipleri yer alıyor. G.Saray bir yandan oyuncusunun 55 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yükseltmeye çalışırken, bir yandan da Avrupa devlerinin ilgisiyle baş etmeye çalışıyor. Ülkemizde Başakşehir forması giyen Shomurodov, Batrakov'un çok önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.

GELECEĞİ KENDİ ELLERİNDE Daha önce Roma'da birlikte çalıştığı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Batrakov'u izlediğini ifade eden Shomurodov, "Batrakov Türkiye'de çok konuşuluyor. Ligin büyük yıldızlarından biri. Geleceği tamamen kendi elinde. Eğer böyle oynamaya devam ederse, büyük başarılara imza atacak. Bence Real Madrid şu anda Batrakov'u zaten takip ediyor" ifadelerini kullanarak Batrakov'un dünyada her takımda oynayacak kalitede bir futbolcu olduğunu ifade etti.