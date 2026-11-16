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Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan o futbolcu ile Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 11:55
Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Galatasaray milli aranın ardından sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

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Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Okan Buruk'un öğrencileri kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirvede hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Sarı-kırmızılılarda Samsunspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Cimbom'da hazırlıklar devam ederken diğer yandan kadro planlama çalışmalarına da hız verildi.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Galatasaray'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken sürpriz bir gelişme söz konusu.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Cimbom'da o futbolcuyla Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Körfez ekibinin sol bek transferi gündeminde Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç futbolcusu Kazımcan Karataş yer alıyor.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Teknik Direktör Selçuk İnan'ın, Süper Lig tecrübesi ve yüksek dinamizmiyle kendi pas oyununa oldukça uygun bir profil olarak gördüğü Kazımcan'ın transferine öncelik verdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

Kadrosundaki yabancı kontenjanını zorlamak istemeyen Kocaelispor yönetimi, yerli statüsünde oynaması nedeniyle de Kazımcan Karataş'ı en güçlü aday olarak görüyor.

Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!

İki kulübün yöneticileri arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç sol bekin de düzenli oynayabilmek adına yeşil-siyahlı ekipte forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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