Galatasaray'dan o isme transferde Kocaelispor kancası!
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi kadro planlama çalışmaları devam ederken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan o futbolcu ile Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 11:55
Cimbom'da hazırlıklar devam ederken diğer yandan kadro planlama çalışmalarına da hız verildi.
Galatasaray'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ederken sürpriz bir gelişme söz konusu.
Cimbom'da o futbolcuyla Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi.
Körfez ekibinin sol bek transferi gündeminde Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç futbolcusu Kazımcan Karataş yer alıyor.
Teknik Direktör Selçuk İnan'ın, Süper Lig tecrübesi ve yüksek dinamizmiyle kendi pas oyununa oldukça uygun bir profil olarak gördüğü Kazımcan'ın transferine öncelik verdiği öğrenildi.
Kadrosundaki yabancı kontenjanını zorlamak istemeyen Kocaelispor yönetimi, yerli statüsünde oynaması nedeniyle de Kazımcan Karataş'ı en güçlü aday olarak görüyor.
İki kulübün yöneticileri arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç sol bekin de düzenli oynayabilmek adına yeşil-siyahlı ekipte forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.
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