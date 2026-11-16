Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
Galatasaray flaş bir transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin yıldızı için teklif yapılacak. İşte listedeki o isim.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Listede ise 3 önemli futbolcu yer alıyor. G.Saray yönetimi bu 3 futbolcudan ikisiyle anlaşma zemini arıyor.
3 OYUNCU DA SAĞ BEK
İlk olarak F.Bahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Müldür bulunuyor.
Sassuolo'da forma giydiği dönemden itibaren G.Saray'ın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki sağ bek, kulübüyle sözleşme uzatmazsa sarı-kırmızılılar için önemli bir seçenek olacak.
Mert'in transferi yaz ayı için planlanıyor.
Göztepe'de harika bir sezon geçiren hem sağ bek hem de kanatta görev yapabilen Arda Okan Kurtulan için de sezon başında olduğu gibi yine nabız yoklanacak.
Listedeki son futbolcu ise Çaykur Rizespor'un beki Mithat Pala.
İki bekte de forma giyebilen Mithat'ın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu üç isim arasından en az ikisini kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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