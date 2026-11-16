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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Galatasaray flaş bir transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin yıldızı için teklif yapılacak. İşte listedeki o isim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Bir yandan kadrosunu yabancı yıldızlarla donatan G.Saray, bir yandan da zaten güçlü olan yerli oyuncularını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi kilit yerli oyunculara sahip olan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yanına yine kaliteli isimler eklemek istiyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Listede ise 3 önemli futbolcu yer alıyor. G.Saray yönetimi bu 3 futbolcudan ikisiyle anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

3 OYUNCU DA SAĞ BEK

İlk olarak F.Bahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Müldür bulunuyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Sassuolo'da forma giydiği dönemden itibaren G.Saray'ın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki sağ bek, kulübüyle sözleşme uzatmazsa sarı-kırmızılılar için önemli bir seçenek olacak.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Mert'in transferi yaz ayı için planlanıyor.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Göztepe'de harika bir sezon geçiren hem sağ bek hem de kanatta görev yapabilen Arda Okan Kurtulan için de sezon başında olduğu gibi yine nabız yoklanacak.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Listedeki son futbolcu ise Çaykur Rizespor'un beki Mithat Pala.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

İki bekte de forma giyebilen Mithat'ın sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Aslan Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Sarı-kırmızılı yönetim, bu üç isim arasından en az ikisini kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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