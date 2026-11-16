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Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha bölgesine takviye yapması beklenen sarı kırmızılılara İtalyan ekibinden sürpriz bir takas teklifi geldi. Çizme'den Lucas Torreira'ya karşılık yıldız isim önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte G.Saray'da transfer ateşi de yanmaya başladı.

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Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Sarı-kırmızılılar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek isterken, bazı futbolcularına da talipler çıkıyor.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Özellikle İtalyan ekibi Fiorentina, sezon başından itibaren sarı-kırmızılı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip olan Fiorentina, sezon başında yönetimden olumsuz yanıt almış ve transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Ancak İtalyan ekibinin inadı da ısrarı da bitmek bilmiyor.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

TORREİRA KİLİT ROLDE
İtalyan ekibi, bu kez de G.Saray'ın talip olduğu eski Trabzonsporlu Oulai'yi Torreira transferinde koz olarak kullanmak istiyor.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Sezon başında Trabzonspor'a 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fiorentina, Fildişi oyuncudan istediği verimi alamadı.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

G.Saray'ın da Oulai'ye talip olması üzerine İtalyan ekibi takas önerisinde bulundu.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

G.Saray'dan Torreira artı bir miktar para ödeyecek, Fiorentina da Oulia'yi sarı-kırmızılı takıma gönderecek.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Ancak G.Saray yönetimi henüz bu öneriye yanıt vermiş değil. Çünkü Torreira'nın takım içinde çok önemli bir rol üstlendiği düşünülüyor.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın, kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar bulunan sözleşmesini G.Saray'da tamamlamak istediğini ifade eden Torreira'nın bu gelişme üzerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

OULAİ ŞANS BULAMIYOR
Sezon başında Trabzonspor'dan büyük bir bedel karşılığında İtalyan ekibinin yolunu tutan Oulai adeta pişman oldu.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Bordo-mavili ekibin önemli bir parçası olan Fildişili orta saha oyuncusu, Fiorentina'da ise hamle oyuncusu olarak kaldı.

Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...

Serie A'da geride kalan 11 haftanın 7'sinde forma giyen Oulai, toplamda 305 dakika sahada kalabildi.

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