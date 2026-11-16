Galatasaray'a sürpriz takas teklifi! Torreira'ya karşılık...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha bölgesine takviye yapması beklenen sarı kırmızılılara İtalyan ekibinden sürpriz bir takas teklifi geldi. Çizme'den Lucas Torreira'ya karşılık yıldız isim önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya talip olan Fiorentina, sezon başında yönetimden olumsuz yanıt almış ve transfer gerçekleşmemişti.
Ancak İtalyan ekibinin inadı da ısrarı da bitmek bilmiyor.
TORREİRA KİLİT ROLDE
İtalyan ekibi, bu kez de G.Saray'ın talip olduğu eski Trabzonsporlu Oulai'yi Torreira transferinde koz olarak kullanmak istiyor.
Sezon başında Trabzonspor'a 26+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fiorentina, Fildişi oyuncudan istediği verimi alamadı.
G.Saray'ın da Oulai'ye talip olması üzerine İtalyan ekibi takas önerisinde bulundu.
G.Saray'dan Torreira artı bir miktar para ödeyecek, Fiorentina da Oulia'yi sarı-kırmızılı takıma gönderecek.
Ancak G.Saray yönetimi henüz bu öneriye yanıt vermiş değil. Çünkü Torreira'nın takım içinde çok önemli bir rol üstlendiği düşünülüyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın, kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar bulunan sözleşmesini G.Saray'da tamamlamak istediğini ifade eden Torreira'nın bu gelişme üzerine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
OULAİ ŞANS BULAMIYOR
Sezon başında Trabzonspor'dan büyük bir bedel karşılığında İtalyan ekibinin yolunu tutan Oulai adeta pişman oldu.
Bordo-mavili ekibin önemli bir parçası olan Fildişili orta saha oyuncusu, Fiorentina'da ise hamle oyuncusu olarak kaldı.
Serie A'da geride kalan 11 haftanın 7'sinde forma giyen Oulai, toplamda 305 dakika sahada kalabildi.
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