Napoli ile Noa Lang arasındaki ilişkiler tamamen kopma noktasına geldi.
'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat
İtalyan basını, Napoli ile Noa Lang arasındaki iplerin tamamen koptuğunu duyurdu. Hollandalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray yönetiminin yıldız ismi yeniden kadroya katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 13:11
Sezon başında Napoli'ye transfer olan ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Lang'ın geleceğiyle ilgili kararın ara transfer döneminde verilmesi bekleniyor.
İtalyan kulübünün oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtilirken, ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.
Galatasaray, Lang için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi Hollandalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Yönetimin, Napoli'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde transfer için girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın hücum hattına takviye planları kapsamında Noa Lang ismi yeniden ön plana çıkarken, ara transfer döneminde taraflar arasında nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.
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