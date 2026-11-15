Sarı-kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi Hollandalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Yönetimin, Napoli'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde transfer için girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.