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'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

İtalyan basını, Napoli ile Noa Lang arasındaki iplerin tamamen koptuğunu duyurdu. Hollandalı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray yönetiminin yıldız ismi yeniden kadroya katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2026 13:11
'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Napoli ile Noa Lang arasındaki ilişkiler tamamen kopma noktasına geldi.

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'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Hollandalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

İtalyan medyası, Napoli'nin yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini vurgulayarak gelişmeyi "Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor" başlığıyla duyurdu.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Sezon başında Napoli'ye transfer olan ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Lang'ın geleceğiyle ilgili kararın ara transfer döneminde verilmesi bekleniyor.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

İtalyan kulübünün oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtilirken, ayrılık ihtimali giderek güçleniyor.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Galatasaray, Lang için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi Hollandalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Yönetimin, Napoli'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde transfer için girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.

'Noa Lang'dan kurtulmak istiyorlar!' Galatasaray için transferde dev fırsat

Galatasaray'ın hücum hattına takviye planları kapsamında Noa Lang ismi yeniden ön plana çıkarken, ara transfer döneminde taraflar arasında nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.

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