Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldızın, Boca Juniors sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 15:42
BOCA JUNIORS SÖZLERİ
Tecrübeli yıldız sözlerini, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7'de, mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğim." ifadeleri ile devam ettirdi.
Oyuncunun bu sözleri adını, Arjantin kulübü ile transfer dedikodularına karıştırdı.
Öte yandan Boca Juniors, Arjantin Kupası yarı finalinde Banfield ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Boca, adını finale yazdırdı.
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