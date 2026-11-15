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Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldızın, Boca Juniors sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 15:42
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

La Bombonera Stadyumu'nda, Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından duygularını paylaşan Uruguaylı yıldızın, Boca Juniors sözleri ise dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

"EŞSİZ BİR DUYGU"

Torreira, "Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, böyle önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu. Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için çok benzersiz bir deneyim." dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

BOCA JUNIORS SÖZLERİ

Tecrübeli yıldız sözlerini, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7'de, mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğim." ifadeleri ile devam ettirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

Oyuncunun bu sözleri adını, Arjantin kulübü ile transfer dedikodularına karıştırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

Öte yandan Boca Juniors, Arjantin Kupası yarı finalinde Banfield ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Boca, adını finale yazdırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan gündem olan Boca Juniors sözleri!

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