"EŞSİZ BİR DUYGU" Torreira, "Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, böyle önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu. Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için çok benzersiz bir deneyim." dedi.